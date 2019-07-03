За чертой бедности. Сколько белорусов живет на сумму до 110 рублей в месяц

Справка. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.





В январе-марте среднедушевые располагаемые ресурсы у 0,1% белорусов не превышали половину бюджета прожиточного минимума, который составлял в среднем на душу населения 221,5 рубля в месяц. Год назад — у 0,3% населения.





На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 465,3 тысячи человек. Получается, примерно у 9470 человек среднедушевые располагаемые доходы были ниже 110,75 рубля — половины бюджета прожиточного минимума.