По делу о взрывах во время салюта появились задержанные





Фото: пресс-служба Следственного комитета





«В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — говорится в сообщении.





28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.





В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.





Подозреваемые задержаны.





Судя по всему, подозреваемые — представитель российской компании «Пиро-росс», поставлявшей фейерверки Министерству обороны Беларуси.





«Раз в год мы поставляем министерству обороны большую партию фейерверков. Спецтранспорт с маячками и всеми стандартами. Заряды хранятся в Беларуси. Обычно где-то за две недели до праздничного события с нами связываются из министерства обороны и просят подготовить сценарий. За четыре дня до события наши специалисты отправляются в Минск и уже на месте все контролируют. В этот раз была такая же схема», — рассказала о схеме работы изданию «Office Life» компания «Пиро-росс».





Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.





Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).