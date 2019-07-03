Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией

Молодая особа вербовала девушек для работы в России. Ее задержали при попытке вывоза 20-летней жительницы Витебской области, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК Республики Беларусь (организация и или использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства).
В ходе оперативных мероприятий сотрудники УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома установили: подозреваемая, действуя в составе преступной группы с неработающим 32-летним жителем России, также активно распространяла наркотики и психотропы на территории Витебской области.