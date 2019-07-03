Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией

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Молодая особа вербовала девушек для работы в России. Ее задержали при попытке вывоза 20-летней жительницы Витебской области, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК Республики Беларусь (организация и или использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства).