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Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией

04.07.2019 20:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией
Фото из открытых источников

Молодая особа вербовала девушек для работы в России. Ее задержали при попытке вывоза 20-летней жительницы Витебской области, сообщили в УВД Витебского облисполкома. 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК Республики Беларусь (организация и или использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома установили: подозреваемая, действуя в составе преступной группы с неработающим 32-летним жителем России, также активно распространяла наркотики и психотропы на территории Витебской области. 

Жительница Витебска вербовала девушек для занятия проституцией
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Теги: Минск
 
 
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24-летняя жительница областного центра имеет обширный опыт в «сексиндустрии» – ранее она сама занималась проституцией в разных странах.
 
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