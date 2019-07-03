Режиссёр постановки «Освобождение»: к результату своей работы отношусь критично

Источник материала: Слуцк Город





Режиссёр театрализованной постановки «Освобождение» , заведующий отделом по работе с молодёжью Слуцкого ГДК и руководитель театра «Папараць-кветка» Дмитрий Шуманин, рассказал сайту SlutskGorod про закулисье представления.

Идея постановки реконструкции боевых действий периода ВОВ, приуроченной к празднованию Дня Независимости, принадлежит руководству отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома. Далее предложение о разработке этой идеи было адресовано Слуцкому городскому Дому культуры.

— Речь сначала шла о реконструкции боя. Впоследствии, работая над сценарием, мы с Людмилой Ивановной Мазниковой (директор ГДК - прим. ред.) расширили эту идею до постановки, отражающей события Великой Отечественной войны в более крупном масштабе. Так, в рабочей фабуле были заложены и оборона Брестской крепости в самом начале войны, и подрыв партизанами железнодорожных путей, жизнь белорусов в условиях оккупации, освободительные бои за Минск и другие идеи, раскрывать которые я пока не буду. Однако, учитывая наши реальные возможности на сегодняшний день и особенно то, что подобная постановка разрабатывалась нами впервые, мы остановились на несколько упрощенном варианте, который мы сможем качественно реализовать. Ведь зритель будет видеть не идеи, а результат.

Дмитрий Шуманин добавил, что реализация замысла была осуществлена не только силами ГДК. Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи к работе над постановкой были привлечены слуцкие военно-исторические реконструкторы, ЦТПТ «Автомир», военные, милиция, «Слуцкое ЖКХ» и работники различных предприятий нашего города. Так, например, директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Воронько обеспечил изготовление основной части декораций и даже реализовал наведение временной переправы через реку Бычок.

Очевидную сложность вызывала постановка боевых действий. Для максимально эффектной и правдоподобной стрельбы необходимо специальное оружие, не являющееся боевым. К тому же, это оружие должно быть соответствующим отражаемому периоду истории, а на его использование необходимы определенные разрешения.

— Руководитель ЦТПТ «Автомир» Владимир Протасеня предложил задействовать иногородние клубы военно-исторической реконструкции и предоставил контакты их руководителей. На наше приглашение отозвался Гомельский клуб «Память», руководитель – Сергей Петрович Чучвага. С ним мы и продолжили сотрудничество.

Слуцкий клуб «Автомир», помимо мотоциклов и автомобилей, предоставил восстановленный лёгкий немецкий танк, заслуженно привлекший внимание многих, как во время действия, так и после завершения постановки. По задумке, танк даже проехал несколько метров, сломал небольшой забор и берёзку, специально установленные ранним утром. В эти минуты зрители слышали грозный звук его двигателя.

— Танк проехал совсем немного, метров десять, иначе он бы «взорвал» газон. Но он полностью на ходу. А его вооружение - пулемет и пушка - показали свою «огневую» мощь во время представления. Кстати, Владимир Протасеня принимал активное участие в режиссуре и реализации боевых действий. У него не только золотые руки, но и светлая голова. Я очень рад этому новому знакомству с творческим мастером своего дела.

На «поле боя» противостоящие стороны стреляли друг в друга холостыми патронами, всё это нужно было совмещать с фонограммой и звуковыми эффектами. Судя по комментариям в соцсетях, зрелище произвело на случчан сильное эмоциональное впечатление.

Однако сам Дмитрий Шуманин к постановке относится критично. Говорит, что получил опыт и увидел многие недочёты.

— Опять же, реконструкторы клуба «Память» приехали только сегодня [в день выступления]. С утра все ещё здесь бегали, мы проводили первую и её же последнюю сводную репетицию на которой присутствовали наконец-то все участники. «Бои» репетировались без выстрелов, многое пришлось только обговорить на словах, — рассказывает режиссёр. — Все это обеспечило мне повышенное нервное напряжение и волнение, которое стало спадать только после выступления, когда я увидел, что людям понравилось. Пользуясь случаем, от всею души благодарю зрителей за внимание, аплодисменты и хорошие отзывы. Ваша оценка – главная награда для нас, актеров.

Всего в постановке было задействовано более 60-ти исполнителей – это военно-исторические реконструкторы, участники двух театров ГДК и работники трудовых коллективов города. А с учётом 50-ти солдат, отобразивших подход основных частей Красной Армии, общее количество участников превысило сотню.

Выступление понравилось присутствующим ветеранам. Они рассказали, что раньше не видели подобных постановок, а действия на площадке действительно напоминали ужасы Великой Отечественной войны.

Дети слуцких реконструкторов отметили, что для них это представление было намного интереснее, чем на Линии Сталина, куда они часто ездят на «бои» вместе с родителями.

За помощь в организации постановки «Освобождение» коллектив Слуцкого городского Дома культуры выражает личную благодарность:

Владимиру Адамовичу Протасене - руководителю Слуцкого центра технического и прикладного творчества для учащейся молодежи «Автомир»

Николаю Федоровичу Воронько - директору КУП «Слуцкое ЖКХ»

Игорю Витальевичу Галю - военному комиссару Слуцкого и Стародорожского районов

Невмержицкому Александру Владимировичу - командиру 30-ой отдельной железнодорожной бригады



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