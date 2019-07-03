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Вечер Дня Независимости в центре Слуцка. Фото
04.07.2019 —
Разное
|
Слуцк Город
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Источник материала:
Слуцк Город
Фотографии: Сергей Фисун
Видео: Владислав Слуцкий
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Вечер Дня Независимости в центре Слуцка. Фото
На праздники случчане с семьями выходят в город с утра, а потом после обеда - на вечерний концерт и салют. Несколько фотографий с завершения Дня Независимости и...
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