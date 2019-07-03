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Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

04.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как показывает практика и статистика, с наступлением летних каникул увеличивается число аварий участниками которых становятся несовершеннолетние. Только в июне месяце зарегистрировано 15 ДТП с участием детей, в результате которых 1 ребёнок погиб и 17 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

Всего же сначала текущего года эта цифра составила 36 дорожных аварий, 4 погибших и 37 детей получили различные травмы. Поэтому, с наступлением каникул, приоритетным направлением работы для сотрудников ГАИ стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

Как известно, лучший способ для детей усвоить новую информацию – это игра. Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия с детьми от 6 до 15 лет. Устраивают тематические встречи и занятия по Правилам дорожного движения в летних лагерях, как школьных, так и загородных.

Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

Яркая программа, интересные задания и викторины, увлекательные конкурсы, призы и подарки «маленьким знатокам ПДД», возможность лично поближе познакомиться со стражами порядка и милицейской техникой. Всё это становится для ребят настоящим праздником.

Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

В рамках мероприятия в лагере состоялся конкурс рисунка по тематике «Дорожная безопасность глазами детей».

Сотрудники ГАИ в игровой форме проводят занятия в детских оздоровительных лагерях

Ну а какой праздник без сюрпризов!? Таким сюрпризом стал для ребят оздоровительного лагеря «Дубок» визит белого медвежонка Тимоши, который не только помогал ребятам осваивать правила и учил безопасному поведению на дороге, но и привёз с собой сладкое угощение от Брестской фабрики мороженного.

 
Теги: знакомства
 
 
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