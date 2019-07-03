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По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые

04.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними.

По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые

28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.

 
 
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  В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с...
 
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