Лаборатория Брестского областного ЦГЭиОЗ проверяет наличие загрязняющих веществ у завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторией Брестского областного ЦГЭиОЗ продолжается отбор проб и лабораторные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (свинец, диоксид азота, диоксид серы, твердые частицы, формальдегид, углерода оксид) и химических веществ в почве (валовое содержание свинца и концентрация подвижной формы свинца) на границе санитарно-защитной зоны ООО «АйПауэр», а также на границе (территории) близлежащих населенных пунктов.





Так, за истекший период 2019 г. на границе санитарно-защитной зоны и на границе (территории) близлежащих населенных пунктов от аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» отобрано и исследовано 116 проб (28 – в январе, 20 – в феврале, 20 – в марте, 24 – в апреле, 24 – в мае, июне - 24) атмосферного воздуха из 20 контрольных точек (8 точек на границе СЗЗ; 4 точки в н.п. Бульково и по 2 точки в предместье Стимово, в н.п. Тельмы-2, в н.п. Хабы, в н.п. Щебрин). По результатам лабораторных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Кроме того, в рамках выполнения программы социально-гигиенического мониторинга на границе санитарно-защитной зоны проведен отбор и исследование 52 пробы почвы, а также 30 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения близлежащих населенных пунктов и водозабора «Аэропорт», в зоне возможного влияния аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», на содержание свинца.

По исследованным образцам превышений гигиенических нормативов по содержанию свинца в отобранных пробах почвы и воды не установлено.