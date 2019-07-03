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На дискотеке в Бобруйском районе парень зарезал мужчину

04.07.2019 20:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На дискотеке в Бобруйском районе парень зарезал мужчину
Фото из открытых источников

Трагедия произошла ночью 30 июня. Мужчина с компанией находился в Доме культуры на дискотеке в аг. Телуша Бобруйского района. Между ним и подозреваемым – оба были пьяны – возник словесный конфликт. 

Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений. В ходе ссоры подозреваемый нанес мужчине четыре ножевых ранения. Пострадавший скончался на месте происшествия. 

Молодой человек убежал, но его задержали.

В ходе допроса и проверки показаний на месте подозреваемый дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете. 

На дискотеке в Бобруйском районе парень зарезал мужчину
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Теги: Минск
 
 
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В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 
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