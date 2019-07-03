На дискотеке в Бобруйском районе парень зарезал мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

Трагедия произошла ночью 30 июня. Мужчина с компанией находился в Доме культуры на дискотеке в аг. Телуша Бобруйского района. Между ним и подозреваемым – оба были пьяны – возник словесный конфликт.

Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений. В ходе ссоры подозреваемый нанес мужчине четыре ножевых ранения. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Молодой человек убежал, но его задержали.