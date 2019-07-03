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В том числе и на территории Беларуси: шесть учений пройдёт в 2019 году в формате ОДКБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть учений пройдет в 2019 году в формате Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадками для маневров станут четыре государства, в том числе Беларусь.
Лишь по предварительным расчетам, численность привлекаемых сил составит около 12 тысяч человек. Первые тренировки, посвященные борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пройдут в Кыргызстане в августе. Основные мероприятия совместной подготовки планируется провести осенью на территории Беларуси, России и Таджикистана. Впервые в этом формате состоится учение «Эшелон».
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Новости Беларуси. Шесть учений пройдет в 2019 году в формате Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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