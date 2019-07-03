Трое детей пострадали в ДТП в Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Минской области усилили контроль на автодорогах Беларуси. За последние два дня сразу в трех авариях пострадали три школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Так, на автодороге М1 Брест – Минск – граница России минчанин на Renault столкнулся с Chrysler, который двигался в попутном направлении. В результате аварии травмы получила 9-летняя пассажирка. Она не была пристегнута ремнями безопасности. Ее госпитализировали.

Кроме того, 3 июля в Молодечно водитель, двигаясь по двору, наехал на юного велосипедиста. А в Узде под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Все дети с различными травмами госпитализированы.











