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«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

04.07.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные коммунальные службы устраняют последствия ЧП, произошедшего 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, после 22 часов в доме по улице Червякова ударной волной выбило стекла. Всего пострадали пять квартир.

Уже ночью здесь работали сотрудники МЧС, затем специальная комиссия оценила ущерб и приступила к замене остекления.

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

Вадим Передня, заместитель главы Администрации Центрального района:
С каждым собственником связались. Даже в тех квартирах, в которых не проживали на момент происшествия, созвонились, нашли общий язык и понимание с гражданами.

Для всех граждан, которые пострадали, за сегодня весь ущерб будет возмещен.

Необходимые замеры специалисты провели утром. Поэтому процесс замены остекления не займет много времени.

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«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

Люди в материале: Вадим Передня
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичные коммунальные службы устраняют последствия ЧП, произошедшего 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним,...
 
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