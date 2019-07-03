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«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичные коммунальные службы устраняют последствия ЧП, произошедшего 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, после 22 часов в доме по улице Червякова ударной волной выбило стекла. Всего пострадали пять квартир.
Уже ночью здесь работали сотрудники МЧС, затем специальная комиссия оценила ущерб и приступила к замене остекления.
Вадим Передня, заместитель главы Администрации Центрального района:
Для всех граждан, которые пострадали, за сегодня весь ущерб будет возмещен.
Необходимые замеры специалисты провели утром. Поэтому процесс замены остекления не займет много времени.
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Новости Беларуси. Столичные коммунальные службы устраняют последствия ЧП, произошедшего 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним,...
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