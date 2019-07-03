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«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытие «Славянского базара» посвятят Году малой родины. Об этом 4 июля журналистам рассказали организаторы фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе форума много нового. Так, например, впервые гостей порадует Китайский цирк. Изменения есть в музыкальной программе. Победителя взрослого конкурса исполнителей выберут в более краткий срок – за два дня.
Напомним, Беларусь представляет Иван Здонюк. А в детском конкурсе за победу будет состязаться Ксения Галецкая. Как отметили организаторы, главная идея «Славянского базара» – объединение. Один из дней фестиваля посвятят Союзному государству.
Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства:
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Витебск будет принимать музыкальный форум с 8 по 17 июля. По традиции, концерты в летнем амфитеатре начнутся до открытия XXVIII «Славянского базара».
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«Это будет очень красивый, душевный, семейный концерт». Открытие «Славянского базара-2019» посвятят Году малой родины
Новости Беларуси. Открытие «Славянского базара» посвятят Году малой родины. Об этом 4 июля журналистам рассказали организаторы фестиваля искусств, сообщили в...
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