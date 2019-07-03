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«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расширять экспортную географию продуктов питания и увеличивать продовольственную безопасность. 3 июля открыли научно-исследовательскую лабораторию функционального питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она входит в структуру Академии наук Беларуси.
Сегодня отмечают рост заболеваний, связанных с нарушением питания. Поэтому главная задача специалистов лаборатории – профилактика таких болезней и создание новых видов продуктов.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Зенон Ловкис, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Функциональные продукты питания – это новое направление. Они улучшают здоровье и снижают риск развития заболеваний.
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«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси
Новости Беларуси. Расширять экспортную географию продуктов питания и увеличивать продовольственную безопасность. 3 июля открыли научно-исследовательскую...
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