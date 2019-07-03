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Ночью дешевле: в Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию

04.07.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов появилась дополнительная возможность экономить на оплате электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К действующим двум, разным в зависимости от времени суток, тарифам добавился третий.

Теперь с 23.00 до 6.00 часов киловатт стоит еще дешевле. Коэффициент в три раза ниже, чем во время максимальных нагрузок – с 17 до 23 часов.

Ночью дешевле: в Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию

Специалисты рассчитывают, что введение дополнительной дифференциации приведет к переносу части электропотребления на ночное время и сгладит вечерний максимум нагрузки энергосистемы. Кроме того, трехставочный тариф позволит экономить на оплате до 11 %.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. У белорусов появилась дополнительная возможность экономить на оплате электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
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