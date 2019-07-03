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Новости экономики за 04.07.2019

04.07.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачем изменять систему поддержки малого бизнеса, в какое время суток электричество самое дешевое и сколько в среднем белорусские геймеры тратят денег на свое увлечение? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ИЗМЕНЕНА

Система поддержки малого и среднего предпринимательства в ближайшее время претерпит существенные изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что готовится пакет документов, в том числе указ Президента, который определит совершенно новые подходы к ее работе.

Новости экономики за 04.07.2019

Все законопроекты должны появиться в течение ближайших трех месяцев. Они будут направлены на модернизацию существующей системы, которая действует уже 10 лет, и в настоящее время начинает значительно отставать от потребностей бизнеса.

БЕЛОРУССКИЙ ГЕЙМЕР В СРЕДНЕМ ЗА 2019 ГОД ПОТРАТИТ НА ВИДЕОИГРЫ $36,8

Количество геймеров в Беларуси увеличится, но денег они потратят меньше. Согласно прогнозу международных исследователей, количество белорусов, увлекающихся видеоиграми, в 2019 году превысит 4 миллиона.

Новости экономики за 04.07.2019

А вот денег на виртуальные развлечения они потратят меньше. В среднем, каждый раскошелится примерно на 37 долларов. Это почти на 8 долларов меньше, чем годом ранее.

В целом мировая индустрия в 2019 году сгенерирует примерно 152 миллиарда долларов дохода. Более половины этой суммы уплатят жители Китая и Соединенных Штатов Америки.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Зачем изменять систему поддержки малого бизнеса, в какое время суток электричество самое дешевое и сколько в среднем белорусские геймеры тратят...
 
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