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Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

04.07.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ряд белорусских автопроизводителей, среди которых МАЗ и «БелДжи», начали оформлять на свою продукцию электронные паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, дан старт практической работе с документами подобной формы, окончательный переход на которые должен состояться 1 ноября 2019 года. С этого дня оформлять бумажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза уже будет нельзя.

Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

Электронный документ в первую очередь обезопасит от темных схем при покупке и продаже машины. История автомобиля станет прозрачной, так как вся информация будет храниться в защищенной базе данных. «Скрутить» пробег или скрыть ДТП станет невозможным. Важно и то, что регистрация и учет станут полностью цифровыми.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Ряд белорусских автопроизводителей, среди которых МАЗ и «БелДжи», начали оформлять на свою продукцию электронные паспорта, сообщили в программе...
 
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