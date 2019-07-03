Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ряд белорусских автопроизводителей, среди которых МАЗ и «БелДжи», начали оформлять на свою продукцию электронные паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, дан старт практической работе с документами подобной формы, окончательный переход на которые должен состояться 1 ноября 2019 года. С этого дня оформлять бумажный паспорт на вновь выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза уже будет нельзя.









Электронный документ в первую очередь обезопасит от темных схем при покупке и продаже машины. История автомобиля станет прозрачной, так как вся информация будет храниться в защищенной базе данных. «Скрутить» пробег или скрыть ДТП станет невозможным. Важно и то, что регистрация и учет станут полностью цифровыми.