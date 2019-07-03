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Владимир Караник о взрывах фейерверков 3 июля: Помощь была оказана в максимально короткие сроки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте. Взрывной волной повреждены окна в ближайших зданиях.
Служебное расследование проводит и Минобороны. Установлено, что произошел подрыв снарядов только одного из пяти калибров. Такие заряды подорвались в трех из шести огневых точек. Стоит отметить, что на ЧП организаторы отреагировали незамедлительно и после первых подрывов салют в этих местах был прекращен.
Что же касается технического состояния салютной установки, состоит она из базового шасси белорусского производства, на котором смонтировано спецоборудование российской компании. Салютная техника принята на балансе Вооруженных Сил Беларуси в 2007 и 2015 годах и обеспечивают фейерверки не реже двух раз в год на республиканских и спортивных праздниках в Минске. Специалисты, которые допускаются к производству салютов, проходят спецподготовку. Процесс заряжания каждой мортиры для исключения человеческого фактора снимается на видео. Также обязательны контрольные меры перед каждым салютом.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Вся зона в месте проведения массовых мероприятий, прилегающая территория, была разбита на сектора. В каждом секторе определен ответственный. В каждом секторе дежурили бригады скорой помощи, исходя из количества людей, которое планировалось там находиться. Были как пешие бригады, так и машины. Это позволило оказать помощь в максимально короткие сроки.
Ситуация на особом контроле. На месте происшествия продолжается активная работа. По делу назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.
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Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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