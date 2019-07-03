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Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

04.07.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. 

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Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Как отмечают специалисты, развитие такой ситуации спрогнозировать невозможно. Собственно говоря, фатальной оказалась и ситуация с погибшей. 64-летняя женщина скончалась на месте от повреждения сонной артерии. Несмотря на оперативные реанимационные действия, спасти ее не удалось. Дочери погибшей – она тоже наблюдала вместе с матерью за салютом – оказали экстренную психологическую помощь. С ней и сейчас работают психологи.

Остальные пять пострадавших были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще четверо пациентов самостоятельно обратились в приемный покой медучреждений. На данный момент в стационаре остаются два человека. Сегодня их перевели в специальный центр на базе военного госпиталя. Жизни этих людей ничего не угрожает.

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Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 июля во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
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