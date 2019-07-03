СК Беларуси назвал вероятную причину ЧП во время праздничного салюта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске следователи выясняют обстоятельства крупного ЧП, которое произошло накануне во время праздничного салюта в честь Дня независимости, сообщает телеканал «МИР 24».

В ходе представления несколько фейерверков взорвались, осколки снарядов попали в зрителей. Погибла женщина, еще как минимум 10 человек пострадали. Все они находились на значительном расстоянии от места запуска салюта. Во время подрыва была повреждена салютная установка и здание, расположенное неподалеку. Возбуждено уголовное дело . Следователи рассматривают несколько версий.

«В настоящий момент по делу выдвинуты и отрабатываются следующие версии: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок. Первоначальные следственные действия на месте происшествия позволяют в качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия производства Российской Федерации оказались некачественными», – заявил председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич.

Правоохранители этот случай называют исключительным. Для подобных фейерверков в Минске не первый год используют пиротехнику одного и того же производителя.

