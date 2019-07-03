Путин обсудил с папой Римским ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе аудиенции обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу, сообщает портал Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России", говорится в заявлении, зачитанном и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным, сообщает Джизотти, подчеркнув, что беседа в Ватикане была сердечной.

Президент России в четверг прибыл в Рим. Встреча с папой Римским стала первым пунктом его поездки. Затем Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле.