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Молодофронтовцев, задержанных около «Поедем, поедим», оштрафовали на $2500
Источник материала: Партизан
Задержанных в Куропатах молодофронтовцев суд признал виновными в неповиновении милиции и мелком хулиганстве, сообщает телеграмм-канал «Абарона Курапатаў».
Дениса Урбановича и Артема Клепца суд оштрафовал на 80 базовых (по 2040 рублей на каждого), Виталия Тригубова — на 45 базовых (1147,5 рубля). Всего 205 базовых, это приблизительно $2500, пишет
Рассмотрение дела по Илариону Трусову будет в другой день.
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Задержанных в Куропатах молодофронтовцев суд признал виновными в неповиновении милиции и мелком хулиганстве, сообщает телеграмм-канал «Абарона Курапатаў».
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