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Россияне умоляют США отменить санкции, читая рэп под Gangster Paradise

04.07.2019 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники завода, который принадлежит приближенному к Путину олигарху, записали рэп-песню с жалобами, что из-за наказания за аннексию Крыма теряют работу.


На заводе Дерипаски записали рэп с мольбами отменить санкции США / YouTube/Илья Бондаренко 

Работники автомобильного завода в России записали рэп-видео с мольбами к правительству США отменить санкции против их страны. Поскольку они вот-вот потеряют работу. Участники ролика работают на компанию «Группа ГАЗ». Их завод в городе Ярославль производит двигатели для российских автомобилей. 

Как пишет Newsweek, свои жалобы на санкции россияне, правда, записали под музыку песни Gangster Paradise американского исполнителя Coolio. На видео разные сотрудники завода читают рэп о вреде санкций для них лично. Один из работников Илья Бондаренко загрузил ролик на YouTube, отметив, что работает на заводе «ГАЗ» уже восемь лет и гордится этим. Но его жизнь ухудшают санкции США.

Издание напоминает, санкции против России были введены в несколько этапов после того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. «Группа ГАЗ» попала в «черный список» в апреле 2018 года, поскольку она принадлежит российскому олигарху из окружения Владимира Путина Олегу Дерипаске. Миллиардер недавно сказал Bloomberg, что его компания может очень скоро обанкротиться из-за санкций. Поэтому правительству России придется национализировать ее, чтобы спасти крупнейшего производителя автомобилей страны. Олигарх признал, что за санкции «ГАЗ» потерял клиентов.

«Я понимаю, что все это политика. И я не хочу туда лезть. Мы хотим просто тихо работать», - сказал Бондаренко. 


«Американцы говорят, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели это видео», - добавил он. 

Напомним, что президент России Владимир Путин придерживается противоположного мнения. В 2017 году он даже заявил, что санкции полезны для его страны. Мол, внешнее давление заставил Россию развивать промышленность. Но, похоже, это совсем не так.

 
 
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Работники завода, который принадлежит приближенному к Путину олигарху, записали рэп-песню с жалобами, что из-за наказания за аннексию Крыма теряют работу.
 
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