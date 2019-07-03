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Россияне умоляют США отменить санкции, читая рэп под Gangster Paradise
Источник материала: Партизан
Работники завода, который принадлежит приближенному к Путину олигарху, записали рэп-песню с жалобами, что из-за наказания за аннексию Крыма теряют работу.
На заводе Дерипаски записали рэп с мольбами отменить санкции США / YouTube/Илья Бондаренко
Работники автомобильного завода в России записали рэп-видео с мольбами к правительству США отменить санкции против их страны. Поскольку они вот-вот потеряют работу. Участники ролика работают на компанию «Группа ГАЗ». Их завод в городе Ярославль производит двигатели для российских автомобилей.
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Издание напоминает, санкции против России были введены в несколько этапов после того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины. «Группа ГАЗ» попала в «черный список» в апреле 2018 года, поскольку она принадлежит российскому олигарху из окружения Владимира Путина Олегу Дерипаске. Миллиардер недавно сказал Bloomberg, что его компания может очень скоро обанкротиться из-за санкций. Поэтому правительству России придется национализировать ее, чтобы спасти крупнейшего производителя автомобилей страны. Олигарх признал, что за санкции «ГАЗ» потерял клиентов.
«Я понимаю, что все это политика. И я не хочу туда лезть. Мы хотим просто тихо работать», - сказал Бондаренко.
«Американцы говорят, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели это видео», - добавил он.
Напомним, что президент России Владимир Путин придерживается противоположного мнения. В 2017 году он даже заявил, что санкции полезны для его страны. Мол, внешнее давление заставил Россию развивать промышленность. Но, похоже, это совсем не так.
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Работники завода, который принадлежит приближенному к Путину олигарху, записали рэп-песню с жалобами, что из-за наказания за аннексию Крыма теряют работу.
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