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Александр Алесин: Трагедия может повториться
Источник материала: Партизан
Военный обозреватель Александр Алесин причину трагедии на День независимости видит в бракованных боеприпасах российского производителя. Но если бы военные произвели отстрел хотя одного или нескольких изделий, тогда этот дефект можно было бы обнаружить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.
Следственный комитет рассматривает четыре версии произошедшего. Комиссия Минобороны установила, что взрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм) российского производства.
СК сообщил, что по уголовному делу задержаны подозреваемые – два иностранца.
Военный обозреватель Александр Алесин рассказал "Белорусскому партизану" о том, почему стала возможна трагедия.
- Когда успешно повторяется некое событие, считается, что так будет всегда. Но когда используются взрывчатые вещества, пусть даже и в пиротехнических изделиях, всегда возможны нештатные ситуации. Риск разрыва салютной установки существует, пускай и составляет всего лишь одну тысячную. В артиллерии частенько бывает, что разрывает канал ствола, а салютная установка – тоже своего рода артиллерийская система, только направленная вверх. Естественно, следовало просчитывать возможные риски. После драки кулаками не машут, но в таких системах взрыв теоретически возможен, и разлет тяжелых осколков от ствола мортирки тоже возможен.
Какие первостепенные меры предосторожности следовало бы предпринять? Первое – расширение зоны безопасности, расположение установок вдали от жилых объектов и больших скоплений людей, особенно актуально это при проведении торжественных массовых мероприятий.
Многие могут со мной не согласиться, но все же подобное при обращении со взрывчатыми веществами, пусть и в пиротехнических изделиях, вполне просчитывается. Думаю, огромная доля вины лежит на производителе пиротехнических изделий; тот факт, что взрывы произошли в трех из шести мест, где производились салюты, свидетельствует о нарушении технологии при производстве партии изделий, либо взяты некачественные исходные вещества.
Но обязанность тех, кто производит салют, предусмотреть такую вероятность. Я уже говорил, что в артиллерии нередки случаи разрыва канала ствола.
- Существуют ли способы, методы проверки качества пиротехнической продукции?
- Подобные происшествия случаются в твердотопливных двигателях ракет: малейшее нарушение структуры, неравномерное сгорание топлива приводит к нештатной ситуации – либо к взрыву, либо к прогару корпуса. Снаружи качество определить невозможно. Но нужен входной контроль: производить отстрел одного или нескольких изделий, чтобы определить, не нарушена ли технология. В нашем случае, судя по всему, бракованной оказалась вся партия; если бы был произведен отстрел хотя одного или нескольких изделий, тогда этот дефект можно было бы обнаружить. Как говорится, знал бы где упадешь – соломку подстелил бы. Попадание загрязнителей, других веществ могло бы привести к неконтролируемой реакции.
- Какие выводы, на ваш взгляд, будут сделаны из трагедии?
- Во-первых, необходимо расширить зону безопасности, установление салютных установок в местах, удаленных от людей; если сегодня зона безопасности составляет 500 метров, думаю, расстояние нужно увеличить минимум вдвое.
Все-таки необходимо при получении каждой партии пиротехнических изделий производить входной контроль и, как мне представляется, производить отстрел нескольких пиротехнических изделий – чтобы проверить, штатно ли они сработают. Это изделие повышенной опасности, которое порождает осколки, взрывную волну – все поражающие факторы налицо. Как мне кажется, мы к подобным вещам относимся слишком халатно.
И, конечно же, нужно тщательное расследование по всей технологической цепочке производителя с присутствием белорусского следствия, потому что ситуация может повториться не только у нас.
- Какими политическими последствиями чревата трагедия?
- Думаю, никакого злого умысла нет. Проблема в том, что Россия сама страдает от подобных нарушений в технологиях, в технике: люди просто не исполняет должностные инструкции, нормы безопасности. Только на днях мы стали свидетелями чрезвычайно ситуации с российской подлодкой, с подводным аппаратом «Лошарик» - произошел взрыв в аккумуляторной яме. На подлодках бывает, что собираются газы, обычно при попадании воды в аккумулятор, проскакивает искра – происходит взрыв. Если такое происходит – значит, кто-то где-то не досмотрел, что-то упустили.
Думаю, в нашем случае нет никакой политической подоплеки – здесь есть падение технологической дисциплины и культуры производства на предприятиях Российской Федерации.
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Военный обозреватель Александр Алесин причину трагедии на День независимости видит в бракованных боеприпасах российского производителя. Но если бы военные...
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