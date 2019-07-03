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Путин надеется на восстановление полноформатных отношений с ЕС

04.07.2019 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на полномасштабное восстановление отношений России с Европейским Союзом, и этот вопрос будет важным для новой главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы благодарны Италии за ее позицию, которая заключается в том, что необходимо восстановить в полноформатном режиме наши отношения с Евросоюзом", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

"Мы видим усилия итальянского правительства на этом направлении, и мы за это благодарны", - подчеркнул Путин.

При этом Путин сказал, что Россия понимает то, что "Италия связана определенными обязательствами в рамках различных интеграционных структур и в Европе, и в НАТО, поэтому у нас нет никаких особых претензий к нашим итальянским друзьям".

Касаясь новой главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, президент России отметил, что оценки ее работы должны давать граждане европейских стран.

"Она была в последнее время министром обороны. Как она проявит себя на новом месте, мы не знаем. Мы рассчитываем на то, что заинтересованность Европы в восстановлении полноформатных отношений с Россией будет иметь значение для руководства Евросоюза", - заявил Путин.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на полномасштабное восстановление отношений России с Европейским Союзом, и этот вопрос будет важным для новой главы...
 
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