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Представитель Эрдогана подтверждает информацию о скорой поставке С-400, не видит в них угрозы для НАТО

04.07.2019 20:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын в четверг подтвердил, что поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию стартует в ближайшее время.

"Процесс передачи С-400 начнется в ближайшее время", - приводит агентство "Анадолу "слова Калына.

По его словам, системы С-400 не представляют угрозы для оборонной системы НАТО.

"С-400 не является оборонной системой, которая может изнутри представлять угрозу нашей системе безопасности НАТО", - отметил представитель турецкого лидера.

Ранее в четверг глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что российские системы ПВО С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

"Поставки могут начаться до середины июля в зависимости от готовности турецкой стороны их принять", - сказал он.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

 
 
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Представитель турецкого президента Ибрагим Калын в четверг подтвердил, что поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию стартует в ближайшее время. "Процесс...
 
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