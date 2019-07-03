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На трассе Минск – Могилёв фура врезалась в маршрутку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На трассе М4 Минск – Могилев рядом с Березино большегруз врезался в маршрутку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У большегруза лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и протаранил микроавтобус.
По предварительной информации, никто серьезно пострадал. Работники МЧС смыли топливо с дороги. Движение восстановлено.
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Новости Беларуси. На трассе М4 Минск – Могилев рядом с Березино большегруз врезался в маршрутку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У большегруза лопнуло...
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