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«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уют своими руками. Жители Серебрянки благоустроили двор за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В красочную площадку для отдыха двор жители дома № 56 на Плеханова превратили самостоятельно. Начинали «зеленое дело» ради участия в конкурсе на лучшее благоустройство, но быстро поняли, что облагораживать территорию нужно в первую очередь для здоровья детей.
Здесь появились игровые зоны и экологическая тропа. Возле каждого подъезда разбили клумбы, высадили экзотические растения. А скучные стены украсили рисунками маленьких соседей.
Татьяна Савченко, председатель ЖСПК:
У нас был такой субботник в апреле, что я такого не помню. Я в этом доме живу 12 лет и не помню, чтобы мы так дружно выходили, что-то копали, чистили, цветники разбивали. Сейчас цветники в тех местах, где их не было до этого.
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Новости Беларуси. Уют своими руками. Жители Серебрянки благоустроили двор за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В красочную площадку...
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