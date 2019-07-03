ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

04.07.2019 22:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уют своими руками. Жители Серебрянки благоустроили двор за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В красочную площадку для отдыха двор жители дома № 56 на Плеханова превратили самостоятельно. Начинали «зеленое дело» ради участия в конкурсе на лучшее благоустройство, но быстро поняли, что облагораживать территорию нужно в первую очередь для здоровья детей.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

Здесь появились игровые зоны и экологическая тропа. Возле каждого подъезда разбили клумбы, высадили экзотические растения. А скучные стены украсили рисунками маленьких соседей.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

Татьяна Савченко, председатель ЖСПК:
Когда людей просили: «Помогите!», все говорили так: «Не откажем. Пусть я не умею, но вы скажите – что, и я буду делать». Людей нужно шевелить.

У нас был такой субботник в апреле, что я такого не помню. Я в этом доме живу 12 лет и не помню, чтобы мы так дружно выходили, что-то копали, чистили, цветники разбивали. Сейчас цветники в тех местах, где их не было до этого.

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

«Людей нужно шевелить». Вы только посмотрите, как жители Серебрянки благоустроили свой двор

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уют своими руками. Жители Серебрянки благоустроили двор за свой счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В красочную площадку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика