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Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне

04.07.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обратная сторона чистого города. Минчан приглашают на экскурсию на самый большой мусорный полигон. Бесплатные туры по столичной свалке вдохновят каждого не только сортировать мусор, но и использовать сырье повторно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне

Каждая экскурсия на Тростенецкий полигон рассчитана на 40 добровольцев. Они также смогут посетить сортировочный завод, где пластиковую упаковку перерабатывают в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи. Организаторы подготовили и модный экопоказ. Последняя экскурсия пройдет 6 июля.

Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Каждый из нас должен задуматься: купить или не купить ему тот или иной товар, действительно ли он нужен? Покупая товары в упаковке, смотреть, чтобы не оказалось так, что вес товара соизмерим с весом упаковки.

Технологии сортировки отходов и модный экопоказ: как проходят экскурсии на столичном мусорном полигоне

Люди в материале: Наталья Гринцевич
 
 
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Новости Беларуси. Обратная сторона чистого города. Минчан приглашают на экскурсию на самый большой мусорный полигон. Бесплатные туры по столичной свалке...
 
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