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Серебряный призёр II Европейских игр по самбо Юрий Рыбак: «Отец меня привлёк к спорту»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Честь малой родины. Белорусского самбиста Юрия Рыбака, серебряного призера II Европейских игр, торжественно встретили в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Особенно ждали атлета юные спортсмены. На малую родину Юрия Рыбака направился и наш корреспондент Григорий Азаренок.
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Новости Беларуси. Честь малой родины. Белорусского самбиста Юрия Рыбака, серебряного призера II Европейских игр, торжественно встретили в Дзержинске, сообщили в...
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