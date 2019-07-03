Серебряный призёр II Европейских игр по самбо Юрий Рыбак: «Отец меня привлёк к спорту»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Честь малой родины. Белорусского самбиста Юрия Рыбака, серебряного призера II Европейских игр, торжественно встретили в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особенно ждали атлета юные спортсмены. На малую родину Юрия Рыбака направился и наш корреспондент Григорий Азаренок.















