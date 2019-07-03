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Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уверенно обыграла свою соперницу – австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. На это Виктории понадобилось 62 минуты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следующей соперницей в третьем круге «Большого шлема» у нашей соотечественницы станет румынка Симона Халеп. Матч состоится 5 июля.
Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
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Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уверенно обыграла свою соперницу – австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. На это Виктории понадобилось 62...
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