8 нападающих. БАТЭ заявил 30 футболистов на матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

БАТЭ отправил в УЕФА заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на сайте клуба . Уже 10 июля команда сразится с польским «Пястом» на «Борисов-Арене», а 17 июля — на Городском стадионе в Гливице.



Фото: «Шахтер»

Тренерский штаб Алексея Баги включил в общий список 30 футболистов.

Вратари:

Александр Свирский (№ 28; лист Б), Антон Чичкан (№ 35; лист А), Денис Щербицкий (№ 48; А);

защитники:

Дмитрий Бессмертный (№ 19; А), Захар Волков (№ 23; А), Эмиль Йонанссен (№ 3; А), Алексей Риос (№ 17; А), Егор Филипенко (№ 21; А), Александар Филипович (№ 4; А), Джамалдин Ходжаниязов (№ 57; А);

полузащитники:

Антон Абрамович (№ 50; Б), Дмитрий Бага (№ 25; А), Евгений Березкин (№ 7; А), Виллюм Тор Виллюмссон (№ 18; А), Станислав Драгун (№ 8; А), Эрвейн Мукам (№ 94; А), Максим Мякиш (№ 53; А), Амир Натхо (№ 6; А), Андрей Потапенко (№ 47; Б), Слободан Симович (№ 27; А), Игорь Стасевич (№ 22; А), Евгений Яблонский (№ 5; А);

нападающие:

Боян Дубайич (№ 9; А), Кирилл Кириленко (№ 58; А), Дмитрий Матяш (№ 51; Б), Неманья Милич (№ 26; А), Владислав Мухамедов (№ 45; Б), Антон Сарока (№ 11; А), Максим Скавыш (№ 15; А), Яссе Туоминен (№ 24; А).

В данном перечне значатся футболисты как из листа «А» (25 человек), так и из листа «Б» (5 игроков) клубной заявки.

Если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации БАТЭ сыграет с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом».

Если же БАТЭ проиграет «Пясту», то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия).

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