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Дартс, мини-футбол и заплыв на байдарках. Областной туристический слет проходит в Немново

04.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дартс, мини-футбол и заплыв на байдарках. Областной туристический слет проходит в Немново

Областной туристический слет, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проходит в Немново с 4 по 6 июля.

Участниками соревнований станут команды из числа работающей молодежи в возрасте от 18 лет.
 
Как рассказали организаторы, на протяжении трех дней команды будут соревноваться в прохождении туристической полосы препятствий, конкурсе «Быт туриста», поднятии гири, перетягивании каната, в соревнованиях по волейболу, дартсу и мини-футболу. Определят здесь и сильнейших в водной стихии – участники пройдут водную дистанцию на байдарках-двойках.
 
 
Одна из новинок этого года – интеллектуальный турнир, посвященный сразу двум темам, – 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.
 
Организаторами туристического слета выступают Гродненский областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненский районный исполнительный комитет, Гродненский районный комитет союза молодежи. 
 
Дартс, мини-футбол и заплыв на байдарках. Областной туристический слет проходит в Немново
 
Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Областной туристический слет, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проходит в Немново с 4 по 6 июля. Участниками...
 
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