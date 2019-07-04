Дартс, мини-футбол и заплыв на байдарках. Областной туристический слет проходит в Немново

Источник материала: Вороновская газета





Областной туристический слет, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проходит в Немново с 4 по 6 июля.

Участниками соревнований станут команды из числа работающей молодежи в возрасте от 18 лет.

Как рассказали организаторы, на протяжении трех дней команды будут соревноваться в прохождении туристической полосы препятствий, конкурсе «Быт туриста», поднятии гири, перетягивании каната, в соревнованиях по волейболу, дартсу и мини-футболу. Определят здесь и сильнейших в водной стихии – участники пройдут водную дистанцию на байдарках-двойках.

Одна из новинок этого года – интеллектуальный турнир, посвященный сразу двум темам, – 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины.

Организаторами туристического слета выступают Гродненский областной комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненский районный исполнительный комитет, Гродненский районный комитет союза молодежи.





Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/