Посмотрите, как маленький дюгонь обнимает своего спасителя, и улыбнитесь (+видео)

Источник материала: Полымя

Фотографии спасенного в Таиланде малыша дюгоня набирают бешеную популярность в интернете, пишет Agence France-Presse .





Детеныш дюгоня был обнаружен в возрасте шести месяцев на одном из пляжей на юге Таиланда. Сегодня он ежедневно получает помощь от местных природоохранных групп, ветеринаров и сотрудников Морского биологического центра Пхукета.

Дюгони являются млекопитающими, и до 12-18 месяцев малышка Мариам, как назвали ее в центре, должна питаться молоком. Чтобы имитировать естественный процесс кормления, ветеринары держат Мариам на руках, при этом дюгонь обнимает своего кормильца. Специалисты центра разместили в соцсетях фотографию с изображением этих трогательных объятий, и снимок моментально стал вирусным. После этого Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) стал регулярно публиковать фото- и видеоновости о состоянии животного.

«Мариам подогрела интерес тайцев к заботе о морских животных, тайских морях и природе в целом», — отметил ветеринар Патомпонг Конджит. В Таиланде ее называют «любимицей нации». По словам ветеринара, Мариам, которая сейчас живет в водах возле острова Ко Либонг в провинции Транг, стала символом острой необходимости очистки таиландских морей от пластикового и другого загрязнения.

Со временем, когда Мариам подрастет и окрепнет, ее планируют выпустить в открытое море.

Дюгонь — вид водных млекопитающих, единственный в роде дюгоней из семейства дюгоневых. Других современных представителей семейства не осталось, но к нему относилась истребленная в историческое время стеллерова корова. Название «дюгонь» происходит от малайского duyung, означающего «морская дева» («русалка»). Международный союз охраны природы относит дюгоней к категории уязвимых, что свидетельствует о высоком риске их исчезновения в дикой природе. В водах южного Таиланда обитает около 250 дюгоней.





Источник: БелТА

Фото: Agence France-Presse