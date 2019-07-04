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По делу о взрывах на салюте в Минске задержаны подозреваемые
Источник материала: БДГ
Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.
Об этом сообщает
По данным СК, в действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщают в комитете, в процессе заряжания салютных установок «представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».
вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.
Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в
Однако уже сегодня Минобороны
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Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.
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