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По делу о взрывах на салюте в Минске задержаны подозреваемые

04.07.2019 19:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

По данным СК, в действиях задержанных усматриваются признаки преступления по статье о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщают в комитете, в процессе заряжания салютных установок «представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина.

По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.

Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в репортаже командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Он также отметил, что во время салюта будут реализованы все необходимые меры безопасности: в радиусе 500 метров выставили оцепление.

Однако уже сегодня Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.
 
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