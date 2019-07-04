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ООН: В Венесуэле работают эскадроны смерти Мадуро

04.07.2019 21:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силы безопасности Венесуэлы посылают эскадроны смерти для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы оказывали сопротивление при задержании, говорится в отчете ООН, пишет Reuters.



По словам очевидцев, в так называемые «отряды смерти» входят представители специальных полицейских сил. Они приезжают на черных пикапах без номерных знаков, врываются в дома и нападают на женщин, пишет "Наша Нива".

Они отделяют молодых людей от других членов семьи, прежде чем выстрелить в них.


Согласно данным ООН, бойцы фальсифицируют места преступлений и подбрасывают жертвам улики, в частности, оружие и наркотики. Они стреляют по стенам или в воздух, чтобы показать, что жертва якобы сопротивлялась.

В докладе говорится, что убийства являются частью стратегии правительства президента Николаса Мадуро, направленной на нейтрализацию оппозиции.

 
 
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Силы безопасности Венесуэлы посылают эскадроны смерти для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы оказывали сопротивление при задержании,...
 
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