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ООН: В Венесуэле работают эскадроны смерти Мадуро
Источник материала: Партизан
Силы безопасности Венесуэлы посылают эскадроны смерти для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы оказывали сопротивление при задержании, говорится в отчете ООН, пишет
По словам очевидцев, в так называемые «отряды смерти» входят представители специальных полицейских сил. Они приезжают на черных пикапах без номерных знаков, врываются в дома и нападают на женщин, пишет
Они отделяют молодых людей от других членов семьи, прежде чем выстрелить в них.
Согласно данным ООН, бойцы фальсифицируют места преступлений и подбрасывают жертвам улики, в частности, оружие и наркотики. Они стреляют по стенам или в воздух, чтобы показать, что жертва якобы сопротивлялась.
В докладе говорится, что убийства являются частью стратегии правительства президента Николаса Мадуро, направленной на нейтрализацию оппозиции.
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Силы безопасности Венесуэлы посылают эскадроны смерти для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы оказывали сопротивление при задержании,...
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