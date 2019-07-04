ООН: В Венесуэле работают эскадроны смерти Мадуро









"Наша Нива" . По словам очевидцев, в так называемые «отряды смерти» входят представители специальных полицейских сил. Они приезжают на черных пикапах без номерных знаков, врываются в дома и нападают на женщин, пишет





Они отделяют молодых людей от других членов семьи, прежде чем выстрелить в них.









Согласно данным ООН, бойцы фальсифицируют места преступлений и подбрасывают жертвам улики, в частности, оружие и наркотики. Они стреляют по стенам или в воздух, чтобы показать, что жертва якобы сопротивлялась.





В докладе говорится, что убийства являются частью стратегии правительства президента Николаса Мадуро, направленной на нейтрализацию оппозиции.