Минобороны переплюнуло МВД. 6 скандалов последнего времени с участием ведомства Равкова

После отставки министра внутренних дел Игоря Шуневича, который не раз отмечался одиозными решениями, мир и спокойствие в Беларуси не наступили. В части скандалов знамя, упавшее из рук МВД, пока подхватило Минобороны, которое и раньше регулярно неприятно удивляло общество.

UDF.BY рассказывает о самых громких скандалах с участием ведомства Андрея Равкова за последние пару лет. рассказывает о самых громких скандалах с участием ведомства Андрея Равкова за последние пару лет.





Дело о гибели рядового Коржича









Фото: TUT.BY





Когда в СМИ стала просачиваться информация о гибели солдата Александра Коржича в Печах, причиной которой могла стать дедовщина, в Министерстве обороны привычно заявили, что «не вправе ничего комментировать до конца следствия».





Но усилия матери Коржича и резонанс в негосударственных медиа не дали спустить дело на тормозах. Вскоре Минобороны вынуждено было выступить с подробными объяснениями.









Когда шумиха дошла до руководителя страны, Минобороны стало активно разбираться с ситуацией в Печах. При этом министра обороны Андрея Равкова в этот период было практически не видно и не слышно.





Впоследствии он признал недоработки ведомства в вопросе борьбы с дедовщиной, но при этом укорил и родителей призывников, которым посоветовал «обратить внимание на воспитание детей не только для армии».





На сайте петиций zvarot.by было собрано более 10 тысяч подписей за увольнение министра, но реакции руководства страны на это не последовало.





Сравнение недовольных граждан с коллаборантами









Фото: sputnik.by





Руководитель пресс-службы Минобороны Владимир Макаров периодически выступает с одиозными высказываниями. Но в 2017 году он, кажется, переплюнул сам себя. Когда в сети стала набирать силу петиция за отмену военного парада 3 июля в центре Минска (именно в те дни танк врезался в столб на проспекте Независимости), Макаров не нашел ничего лучшего, как сравнить недовольных граждан… с коллаборантами.





Из его высказываний: «День Независимости — это священный праздник, наполненный высоким смыслом. Но это не праздник белорусских радикалов. Это не праздник тех, для кого духовным предтечей был Вильгельм фон Кубе».





О подписавших петицию пресс-секретарь Минобороны заявил: «3500 из почти 10 миллионов граждан. Нечто подобное было в годы войны. Несколько десятков тысяч коллаборантов и миллионы патриотов».





Хотя Макаров во многом является лицом Минобороны, он много лет позволяет себе радикальные заявления. Но, по всей видимости, военное ведомство это устраивает.





Дело о закупках топлива





Согласно соцопросам, армия традиционно пользуется доверием в белорусском обществе. Но недавние уголовные дела говорят о том, что коррупция поразила и Минобороны. В январе текущего года был вынесен приговор пятерым фигурантам дела о закупках дизельного топлива.





Помимо трех бизнесменов реальные сроки получили старший офицер первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрей Несмачный и бывший начальник управления заказов и закупок материальных средств Вооруженных сил Александр Прокопович.





По версии обвинения за вознаграждение они передавали бизнесменам важную информацию о предстоящих закупках, а в результате Минобороны покупало топливо по завышенным ценам.





Бывший начальник управления заказов и закупок материальных средств Вооруженных сил Юрий П. покончил собой до суда.









Дело Еськова









Еськов – крайний справа. Фото: bsmu.by





Весной текущего года бывшего начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова приговорили к 9 годам. По версии обвинения он получал от руководства частной фирмы деньги за способствование победы ее заявок при тендерах по закупке медоборудования. Обвиняемый вину не признал.





В этом деле руководство Минобороны, по сути, избрало роль наблюдателя. Хотя скандал напрямую затрагивает работу ведомства, дело Еськова по инерции рассматривали в СМИ почти исключительно в рамках «дела медиков».





Впрочем, суд проявил инициативу и вынес частное определение в адрес Министерства обороны, указав на необходимость повысить контроль при проведении госзакупок.









Закон «об отсрочках»





О законопроекте стало широко известно месяц назад, и он практически сразу обрел скандальную славу. Среди предложений Минобороны – предоставление отсрочки от службы один раз (например, придется обуть сапоги между окончанием бакалавриата и поступлением в магистратуру). Звучит мнение, что положения нового закона заставят молодых людей задуматься об эмиграции из страны.





Законопроект уже одобрен парламентом. Накануне Дня Независимости, учитывая резонанс в обществе, прокомментировать его вынужден был Лукашенко.





«Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек — не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе», – довольно двусмысленно заявил Лукашенко.









Смертельный салют





Проводимый сотрудниками Минобороны масштабный салют на День Независимости закончился гибелью 64-летней женщины. В ведомстве заявили о продолжении служебного расследования и предположительной причине подрывов — некачественных зарядов, закупленных в российской фирме.





Но довольно очевидно, что при проведении салюта Минобороны не могло выступать в качестве простого посредника между российской фирмой и белорусскими гражданами. Следствие должно ответить, в том числе, на вопрос об испытаниях накануне праздника.