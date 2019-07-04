Беларусь и Россия проведут переговоры по яблокам и грушам

reform.by На переговорах планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации беларусских яблок и груш. Стороны будут обсуждать, как обеспечить прослеживаемость продукции при поставках в Россию, пишет





Напомним, Беларусь с 1 апреля приостановила выдачу фитосанитарных сертификатов на транзитную плодовощную продукцию, чтобы исключить поставки «санкционных» яблок. Однако в Россельхознадзоре посчитали, что этого мало, и с 12 апреля запретили поставки яблок и груш из нашей страны. Решение было мотивировано тем, что всего за неделю было задержано 36 грузовиков с плодами без фитосанитарных документов.



