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Беларусь и Россия проведут переговоры по яблокам и грушам

04.07.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия проведут переговоры по поставкам яблок и груш. Россельхознадзор анонсировал 10 июля встречу с руководством Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. В них будет участвовать и руководитель российской службы Сергей Данкверт.

На переговорах планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации беларусских яблок и груш. Стороны будут обсуждать, как обеспечить прослеживаемость продукции при поставках в Россию, пишет reform.by

Напомним, Беларусь с 1 апреля приостановила выдачу фитосанитарных сертификатов на транзитную плодовощную продукцию, чтобы исключить поставки «санкционных» яблок. Однако в Россельхознадзоре посчитали, что этого мало, и с 12 апреля запретили поставки яблок и груш из нашей страны. Решение было мотивировано тем, что всего за неделю было задержано 36 грузовиков с плодами без фитосанитарных документов.


 
 
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Беларусь и Россия проведут переговоры по поставкам яблок и груш. Россельхознадзор анонсировал 10 июля встречу с руководством Главной государственной инспекции по...
 
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