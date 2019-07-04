«Нафтан» начал получать чистую нефть по «Дружбе»

«С 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк-1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО „Нафтан“. Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк-2», — говорится в сообщении.





Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.





3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».





Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией, подчеркнули на предприятии.









Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти на два белорусских НПЗ были ограничены. Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ.





Однако, чтобы очистить «трубу» от 1,2 млн тонн некондиционного сырья, требуется время. Беларусь уже вытеснила в Россию более 700 тыс. тонн «грязной» нефти. «Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», — сказал 28 июня вице-премьер Игорь Ляшенко. По его словам, Беларусь недополучила во втором квартале 630 тыс. тонн качественной российской нефти. Из них 430 тыс. тонн — на «Нафтан». В ближайшее время Россия допоставит на «Нафтан» 100 тыс. тонн качественной нефти, из них по «Дружбе» — около 45 тыс. тонн, остальное — железнодорожным транспортом.

