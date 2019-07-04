Генпрокуратура Грузии назвала протесты 20-21 июня попыткой госпереворота

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Решение было принято после проведения следственных действий и опроса десятков свидетелей.





«Следственный орган пришел к заключению, что 20-21 июня 2019 года отдельные лица планировали силой свергнуть и захватить государственную власть путем мятежа», – говорится в пресс-релизе Гепрокуратуры. По мнению ведомства, захват парламента был первой частью этого плана.





Число обвиняемых по этого делу вырастет в ближайшее время, сообщает Генпрокуратура.





Одновременно с этим продолжается расследование по фактам превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками полиции в отношении протестующих. Создана специальная следственная группа, опрошены около 170 человек.









Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня были вызваны поведением депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открыл Международную ассамблею православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отправить в отставку спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Полиция жестко разогнала демонстрантов, применив резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали 240 человек, из них 80 полицейских. Более 300 человек были задержаны.





Из-за протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая прилетела в Минск на открытие II Европейских игр, была вынуждена прервать визит и срочно вернуться в Грузию.





Спикер грузинского парламента заявил об отставке 21 июня. 24 июня власти уступили еще одному требованию протестующих – проведению парламентских выборов по пропорциональной системе вместо смешанной.





Россия запретила российским авиакомпания летать в Грузию, а грузинским – летать в Россию.