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Генпрокуратура Грузии назвала протесты 20-21 июня попыткой госпереворота
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура Грузии заявила, что квалифицирует действия протестующих в ночь с 20 на 21 июня как мятеж с целью переворота и захвата власти, говорится на
Фото: @mari_nikuradze, Twitter
Решение было принято после проведения следственных действий и опроса десятков свидетелей.
«Следственный орган пришел к заключению, что 20-21 июня 2019 года отдельные лица планировали силой свергнуть и захватить государственную власть путем мятежа», – говорится в пресс-релизе Гепрокуратуры. По мнению ведомства, захват парламента был первой частью этого плана.
Число обвиняемых по этого делу вырастет в ближайшее время, сообщает Генпрокуратура.
Одновременно с этим продолжается расследование по фактам превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками полиции в отношении протестующих. Создана специальная следственная группа, опрошены около 170 человек.
Беспорядки возле здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня были вызваны поведением депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открыл Международную ассамблею православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отправить в отставку спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Полиция жестко разогнала демонстрантов, применив резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали 240 человек, из них 80 полицейских. Более 300 человек были задержаны.
Из-за протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая прилетела в Минск на открытие II Европейских игр, была вынуждена прервать визит и срочно вернуться в Грузию.
Спикер грузинского парламента заявил об отставке 21 июня. 24 июня власти уступили еще одному требованию протестующих – проведению парламентских выборов по пропорциональной системе вместо смешанной.
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Генеральная прокуратура Грузии заявила, что квалифицирует действия протестующих в ночь с 20 на 21 июня как мятеж с целью переворота и захвата власти, говорится...
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