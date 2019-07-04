Источник материала: Интерфакс

Белорус Сергей Сапего подписал контракт с клубом "Торонто Марлис", выступающим в чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ).

"Торонто Марлис" является дочерней командой клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" и его основной задачей является подготовка хоккеистов для основного состава клуба НХЛ



О подписании контракта с белорусом сообщил официальный сайт клуба.

Прошлый сезон 19-летний белорус провел в другой североамериканской лиге - WHL. В 58 матчах за "Принц Альберт Рэйдерс" в регулярном чемпионате Сапего набрал 57 (23+34) очков. В плей-офф провел 23 игры и собрал 13 (3+10) баллов.