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Сергей Найдович: Проблемы, возникающие у белорусского бизнеса, решаются силами только 5 процентов предпринимателей

05.07.2019 00:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Найдович: Проблемы, возникающие у белорусского бизнеса, решаются силами только 5 процентов предпринимателей

Какие запросы сегодня у белорусского бизнеса, почему просто жаловаться – это не позиция, и можно ли заинтересовать местную власть в стимулировании деловой активности в регионе?

Белорусские предприниматели, как правило, ждут, что кто-то решит их проблемы за них, считает глава Совета по развитию предпринимательства при Минском облисполкоме и генеральный директор инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» Сергей Найдович. Однако, на его взгляд, просто жаловаться, что нам плохо – это не позиция, государство уже давно хочет услышать от бизнеса конкретные предложения, подкрепленные аргументами и цифрами.

– В Беларуси действует ряд документов по либерализации условий ведения бизнеса, в том числе Декрет №7. В регионах предприниматели почувствовали положительную динамику?

– Главный показатель, который изменился и который хорошо себя показывает в регионах, – это вопрос самозанятости. Это появилось благодаря инициативам, реализованным в нормативных актах. Рост самозанятых происходит по всей Беларуси – это ремесленники, личные подсобные хозяйства.

Сегодня также есть попытки решить проблему земельных и имущественных отношений с помощью изменений в законодательстве. Правда, нужно признать, это происходит пока очень медленно.

– Основная доля бизнеса в Беларуси сконцентрирована в столице и Минской области. Какие конкретно запросы у бизнеса здесь, какие проблемы они чаще всего озвучивают?

– В Минске и Минской области основные болезненные вопросы предпринимателей связаны с конкуренцией. Если говорить о торговле товарами широкого потребления, то это касается конкуренции, которая возникает между белорусским бизнесом и так называемом бизнесом, пришедшим к нам из Средней Азии.

Сейчас этот вопрос поднимается предпринимателями на всех совещаниях. Если кратко: те условия, которые создавались для белорусского бизнеса, используются предпринимателями из Средней Азии для недобросовестной конкуренции. Что это означает? Они завозят несертифицированный товар и торгуют с нарушениями в течение двух лет, пользуясь тем, что есть указ, согласно которому не осуществляется проверка вновь созданных субъектов хозяйствования в течение этого времени с момента регистрации. А наши белорусские предприниматели уже торгуют по определенным правилам.

Для остальных регионов, поскольку там как таковой конкуренции нет, эти вопросы второстепенны. Для бизнеса в регионах важно создать необходимые условия для развития, основные вопросы здесь – это земля и недвижимость.

–Вопросы создания равных условий для частной и государственной собственности стоят также остро?

– Я бы сказал, что данный вопрос стал сейчас менее актуальным. Потому что появляются новые формы продаж – аукционы, тендеры. Как-то решаются и вопросы по доступу малого бизнеса к сырью.

Единственное, что у нас пока не реализовано – это гарантированные закупки у малого бизнеса по различным госпрограммам. Такие программы есть у наших соседей в России и Украине, странах ЕС. Это когда государство гарантированно 10% закупок совершает у субъектов МСП. Пока же государство у нас закупает у тех, кто дает на товар или услугу минимальную цену.

– Давайте поговорим о самом бизнесе. Готов ли он сам решать собственные проблемы, проявлять инициативу?

– С этим действительно есть проблемы. Приведу цифры: участие бизнеса в бизнес-союзах и ассоциациях по стране составляет до 5-6%. То есть проблемы, которые возникают у бизнеса, решаются лишь силами 5% всего белорусского бизнеса. Все остальные ждут, когда кто-то решит проблему за них. И с этим надо что-то делать, поскольку это существенный вопрос.

На мой взгляд, выходом из ситуации могло бы стать введение обязательного членства в одном из союзов или ассоциаций для всех предпринимателей, с какой-то определенной суммой, привязанной к выручке обязательного платежа. Тогда в союзах появятся средства, и бизнес сможет защищать свои интересы более профессионально. Так, он сможет нанимать адвокатов, профессионалов, которые смогут сформулировать его проблемы, указать, что нужно сделать для того, чтобы ее решить.

– Я правильно понимаю, предприниматель только озвучивает проблему, надеясь, что решит ее уже кто-то другой…

– Я бы сказал, что, как правило, то, что мы слышим от предпринимателя сегодня, это даже не сформулированные проблемы, а просто эмоциональные выплески. Потому что сегодня это звучит примерно так: вот у меня не купили, решите проблему, чтобы купили. Вот меня оштрафовали, решите проблему, чтобы не штрафовали.

– Вернемся к теме бизнеса в регионах. Как сегодня можно заинтересовать местную власть в развитии деловой инициативы у себя в регионе?

– Сегодня сложилась такая интересная позиция, что регионам легче попросить, чем заработать. Оказалось, если району удастся что-то заработать, дотации урежут. Получается, особой мотивации у власти на местах нет.

Поэтому я уже не раз говорил об этом, что единственный выход – это прямая заинтересованность. На мой взгляд, следует привязать зарплату местной администрации к количественному росту предпринимателей, которые есть в районе, регионе.

– Что вы можете сказать о представителях власти на местах, они инициативны, готовы к сотрудничеству?

– Я бы сказал, что подвижки есть. К должности приходят молодые люди, которые уже хорошо подкованы в различных вопросах. Если раньше надо было объяснять, что такое предпринимательский союз, инфраструктура поддержки предпринимательства, ИТ-технологии, то сегодня этого уже не требуется. Люди подготовлены, им нужен только стимул.

– В этом году ряд круглых столов, дискуссий были посвящены теме эффективного диалога бизнеса и государства. И всегда следовал один вывод: пока конструктивного диалога не получается, стороны не слышат друг друга.

– Площадок для диалога сегодня хватает. Со стороны госаппарата сейчас хотят услышать конкретное предложение от бизнеса, а не просто разговоры и жалобы о том, как нам плохо. Это ведь не позиция. Должны быть представлены конкретные предложения, к примеру, конкретная оценка документа: работает он или нет, возможно, работает, но не на всю мощность и т.д.

То есть бизнес должен уметь вести грамотный диалог с аргументами, цифрами и конкретными предложениями. Тогда есть шанс и на эффективный диалог.

 
Теги: Минск
 
 
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Какие запросы сегодня у белорусского бизнеса, почему просто жаловаться – это не позиция, и можно ли заинтересовать местную власть в стимулировании деловой...
 
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