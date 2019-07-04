Есть или не есть: 7 мифов о лапше быстрого приготовления

Источник материала: Новости Волковыска

Лапша быстрого приготовления – продукт, вокруг которого на протяжении долгих лет витают споры, мифы и легенды о вреде и пользе. И пока одни старательно доказывают свою правоту, другие не менее пылко опровергают мрачные факты, поговаривая о том, что не так страшна лапша, как о ней спорят…

Миф 1. В лапше нет ничего натурального





Просто залей водой. \ Фото: m.sobaka.ru.

Большинство людей, якобы ведущих здоровый образ жизни, утверждают, что в такой лапше нет ничего натурального от слова совсем. Но это далеко не так. Ведь основным ингредиентом данного продукта является пшеничная мука высшего сорта (как видите – вполне себе натуральный продукт), плюс специи и сушёные овощи, а также грибы, которые служат наполнителем.

Миф 2. Там нет никакого мяса, но есть сплошная химия





Лапша с мясом. \ Фото: life.ru.

Пришло время развеять очередной миф, гласящий о том, что в лапше быстрого приготовления не было и нет мяса, но зато есть химия. Как оказалось, подобное высказывание оказалось ложью. Согласно химическим исследованиям и различным экспертизам, специалисты опровергли столь жуткий миф, сообщив о том, что в 90% лапша быстрого приготовления содержит сушёное или вяленое мясо свинины, говядины или птицы. Правда, в небольших количествах.

Миф 3. Вредоносные пары и токсины





Быстро и просто. \ Фото: bossagro.kz.

И вновь знатоки во весь голос кричат о том, что если лапшу быстрого приготовления заваривать в пластиковой миске, которая идёт как упаковочная тара, то во время этого процесса выделяются вредоносные пары, токсины и вещества, способные изрядно подпортить жизнь человеку, навредив его здоровью. Но стоит помнить о том, что даже самый дешёвый продукт, прежде чем попасть на прилавки магазинов, проходит тотальный контроль. Так что, если бы всё было так плачевно, подобную тару давным-давно заменили на другую более безопасную. Поэтому долой ещё один миф.

Миф 4. Ох уж эти «Е-шки»





Не стоит так переживать по поводу Е-шек. \ Фото: fishki.net.

Пожалуй, один из самых наболевших и волнительных вопросов связан с баталиями на почве «Е-шек», а если быть точнее, то – Е621 (глутамат натрия). По словам пищевых химиков, подобная добавка не несёт никакой опасности для организма человека. К тому же, были произведены все необходимые исследования, ещё раз доказывающие тот факт, что эта добавка, как и большинство других, допустима к употреблению без вреда для здоровья.

Миф 5. Транс-жиры зашкаливают





Не так страшна лапша, как про неё говорят. \ Фото: mke.ee.

Ещё один миф связан с тем, что в такой лапше неимоверное количество транс-жиров, которые пагубно влияют на организм и здоровье человека. Но как оказалось, подобный «факт» изрядно притянут за уши и преувеличен. Согласно исследованиям, специалисты в области питания с уверенностью заявляют о том, что здоровью человека быстрее навредит жареная картошка, сливочное масло и говядина, нежели пара пачек лапши быстрого приготовления.

Миф 6. Ароматизаторы





Не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. \ Фото: wordpress.com.

Каждый раз, натыкаясь взглядом на строчку «ароматизаторы, идентичные натуральному», задаешься вопросом, а вредны ли о ни самом деле так, как про них говорят? И снова стоит вздохнуть с облегчением. Ведь данная фраза говорит лишь о том, что ароматизатор сделан из тех же элементов, что и натуральный продукт. К тому же, как оказалось, такие ароматизаторы более безвредны, нежели некоторые натуральные продукты.

Миф 7. Неужели действительно безвредна?





Как оказалось, не о чем беспокоиться. \ Фото: siapress.ru.

Исходя из всего вышеперечисленного, вновь возникает вопрос, но иного характера. Неужели в лапше быстрого приготовления на самом деле нет ничего вредного? И тут стоит сообщить о том, что есть (бензонат натрия, сорбат калия, сахарный колер), да вот только количество вредных компонентов настолько мизерное, что просто неспособно нанести вред здоровью человека.