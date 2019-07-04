Артур Руденко впервые в Волковыске!

Источник материала: Новости Волковыска

Концерт Артура Руденко – это всегда событие. Новая программа, которая носит название «Во имя любви», посвящена 10-летию творческой деятельности певца и будет представлена волковысскому зрителю в городском Доме культуры 24 октября.

Проникновенный вокал, незабываемая харизма оставят у зрителей неизгладимое впечатление от концерта.

С первых минут концерта зрители попадают под магическое влияние личности Артура Руденко, тембр его голоса заставляет учащённо биться женские сердца, а мужчины чуть ревниво начинают поглядывать на своих спутниц, которые часто не могут сдержать своих чувств…

Артур Руденко постоянно звучит на многих радиостанциях России и СНГ.

Лауреат музыкальной премии «Шансон года», участник фестиваля «Славянский базар в Витебске, «Эх, Разгуляй». В арсенале Артура Руденко выступления на крупнейших концертных площадках России: Государственный Кремлевский Дворец, Концертный Зал «Олимпийский».

Его клипы постоянно ротируются в эфире музыкальных телеканалов, таких как: «Шансон ТВ», «Ля Минор» и многих других. Любительское видео на песню «Падал Белый Снег» за 7 лет в YouTube получило 85 миллионов просмотров. Клип «Катя» за первые 3 месяца с момента выхода собрал более 1,5 миллионов просмотров на официальном канале Артура Руденко в YouTube и попал в горячую ротацию на канале «Шансон ТВ».

Для вас прозвучат как хорошо известные хиты: «Падал белый снег», «Забыть нельзя», «Счастье ты мое голубоглазое», так и новые композиции – целая коллекция песен с женскими именами «Катя», «Анастасия», «Галина» …

На концерте Вы окунетесь в неповторимую атмосферу, которая станет праздником для Вашей души.

Начало концерта в 18 часов.

Информация по телефонам: 4-48-60; 8 (029) 86-70-610; 8 (029) 66-22-606.





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