Источник материала: Новости Волковыска

В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного Совета депутатов Виталий Станиславович НОВИЦКИЙ в субботу, 6 июля, проведет с 9 до 12 часов «прямую линию» по телефону 4-54-23.

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