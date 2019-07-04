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Цены, норки в Китай и автолавки с интернет-витринами: Белкоопсоюз рассказал о конкуренции и ребрендинге

05.07.2019 06:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Цены, норки в Китай и автолавки с интернет-витринами: Белкоопсоюз рассказал о конкуренции и ребрендинге
фото: pixabay.com

Об этом сообщил журналистам в Национальном пресс-центре первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.

По его словам, по итогам прошлого года совокупный объем деятельности Белкоопсоюза составил около $1,5 млрд. «Если в белорусских рублях, то ежемесячно объем деятельности Белкоопсоюза составляет около 270 млн рублей», – отметил Александр Скрундевский.

 
 
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