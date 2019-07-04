Цены, норки в Китай и автолавки с интернет-витринами: Белкоопсоюз рассказал о конкуренции и ребрендинге

Источник материала: Myfin



фото: pixabay.com

Об этом сообщил журналистам в Национальном пресс-центре первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский.

По его словам, по итогам прошлого года совокупный объем деятельности Белкоопсоюза составил около $1,5 млрд. «Если в белорусских рублях, то ежемесячно объем деятельности Белкоопсоюза составляет около 270 млн рублей», – отметил Александр Скрундевский.