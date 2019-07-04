Центральная, Молодёжная, Садовая и Полевая вошли в ТОП популярных названий улиц Беларуси. А как же Ленина?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Национальном кадастровом агентстве составили рейтинг самых популярных названий улиц в Беларуси, возглавила его улица Центральная - таких в нашей стране 5 тыс. 161, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления геоинформационных систем НКА Государственного комитета по имуществу Марина Литреева.





"Мы изучили данные Реестра наименований улиц и дорог, и оказалось, что больше всего в нем Центральных улиц - 5 тыс. 161. Также в топ-5 вошли Молодежная (их 2 тыс. 171), Садовая (2 тыс. 170), Лесная (2 тыс. 108) и Полевая (1 тыс. 639), - рассказала начальник управления. - Как ни странно, но в рейтинге нет улицы Ленина. В честь вождя революции названо всего 759 элементов улично-дорожной сети (ЭУДС). Это с учетом всевозможных производных наименований, таких как Ленинская, Ульяновская и т.д.".

Как показал сбор и анализ краткой информации о наименованиях ЭУДС, не всегда достаточно только фамилии, чтобы понять, в честь кого назвали улицу. Так, например, ул. Короткевича в Минске названа не в честь белорусского классика Владимира Короткевича, а в честь одного из организаторов и руководителей Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны Дмитрия Короткевича.

"Самым длинным в реестре оказалось название одной из улиц в деревне Куковячино Новкинского сельсовета Витебского района (почти полсотни символов) - это улица Героя Советского Союза Петра Лукьяновича Грищенко. Самые же короткие названия состоят всего из трех символов. Например, улицы МЮД, КИМ, пер. 1-й, пер. 2-й, а также улицы №1, №2, №3, улицы Гая, Лоя, Роз, Вир, Май, Бор. Всего в реестре таких 44", - рассказала Марина Литреева.

Иногда встречаются очень интересные наименования с указанием расстояния. Например, в Орше (Витебская область) есть улицы 536 км Московского пути, 537 км Московского пути, 80 км Витебского пути, 82 км Витебского пути.

Кстати, и в самом областном центре тоже очень любят использовать цифры в названиях улиц. Так, в Витебске есть проезды 10-й Горячий, 10-й Раздольный, улицы 10-я Бебеля, 10-я Володарского, 10-я Городокская, 10-я Загородная, 10-я Задорожная, 10-я Крупской, 10-я Луческая, 10-я Полоцкая, 10-я Свердлова, 10-я Социалистическая, 10-я Чкалова и пр.

В Новолукомле Витебской области очень сложно не потеряться среди Центральных переулков - их там целых 46, начиная от пер. Центральный 1-й до пер. Центральный 46-й.

Есть в реестре и улицы, названные в честь памятных дат: ул. 1905 года в городском поселке Копысь, ул. 1812 года в Борисове, ул. 700-летия Кобрина, ул. 350 лет Миорам, ул. Тысячелетия в Витебске, ул. 16 лет Октября в Буда-Кошелево.