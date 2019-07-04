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Лайфхак для водителей гусеничной техники от брестских военных

05.07.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Смотрите, как военные бережно относятся к асфальту под Брестом при передислокации.

Лайфхак для водителей гусеничной техники от брестских военных

Военная техника на гусеничном ходу преодолевает дорогу по покрышкам.

Кстати, о подробностях кто, куда и чего двигался, вы можете узнать, если перейдёте по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
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