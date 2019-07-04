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Лайфхак для водителей гусеничной техники от брестских военных
05.07.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Смотрите, как военные бережно относятся к асфальту под Брестом при передислокации.
Военная техника на гусеничном ходу преодолевает дорогу по покрышкам.
Кстати, о подробностях кто, куда и чего двигался, вы можете узнать,
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Смотрите, как военные бережно относятся к асфальту под Брестом при передислокации. Военная техника на гусеничном ходу преодолевает дорогу по покрышкам. ...
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