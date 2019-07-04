Лайфхак для водителей гусеничной техники от брестских военных

Источник материала: Виртуальный Брест

Смотрите, как военные бережно относятся к асфальту под Брестом при передислокации.





Военная техника на гусеничном ходу преодолевает дорогу по покрышкам.

Кстати, о подробностях кто, куда и чего двигался, вы можете узнать, если перейдёте по ссылке .