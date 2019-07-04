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Новую школу в Барановичах начнут строить в 2020 году

05.07.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах в следующем году планируется приступить к строительству новой средней школы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию горисполкома Татьяна Шестак.

Новую школу в Барановичах начнут строить в 2020 году

Учреждение образования возведут в строящемся и густонаселенном микрорайоне Боровки. Сметная стоимость объекта составляет Br17,7 млн, работы будут финансироваться из республиканского и областного бюджетов. Ожидается, что в эксплуатацию новую школу сдадут в 2021 году. В четырехэтажном здании смогут обучаться более 1 тыс. детей. Согласно проекту, в школе помимо учебных классов будут спортивный и тренажерный залы, кабинет ритмики, на улице оборудуют стадион с обучающими площадками, а также площадки для подвижных игр.

"В Боровках сейчас проживают 5628 детей школьного возраста. Строительство новой школы позволит разгрузить близлежащие учреждения образования и равномерно распределить там учащихся", - отметила Татьяна Шестак. Она добавила, что в микрорайоне есть необходимость и в дошкольных учреждениях - в этой части города живут 1332 ребенка в возрасте от двух до пяти лет.

Один детский сад уже работает в Боровках. Завершается строительство второго на 240 мест. На эти цели из областного бюджета направлено более Br8 млн. Объект будет сдан в эксплуатацию к началу нового учебного года. "Рассматривается возможность строительства в Боровках еще одного детсада, а также по программе государственно-частного партнерства яслей-сада-школы с инклюзивным образованием. Таким образом обеспечим шаговую доступность учреждений образования в этом микрорайоне", - резюмировала начальник управления.

 
 
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  В Барановичах в следующем году планируется приступить к строительству новой средней школы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию...
 
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