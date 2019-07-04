На «Славянском базаре» в Витебске побьют рекорд по поцелуям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» будет аншлаг. Почти все билеты на фестиваль искусств в Витебске уже проданы. География желающих побывать на нем широка: Гвинея, Израиль, США, Швейцария. Особенно много гостей будет из России и Латвии. Билеты на «Славянский базар» позволяют приезжать в Беларусь без визы, сообщает телеканал «МИР 24».

«Это фестиваль искусств, который в этом году объединил все, что только возможно: опера, рок, кавер-бэнды, цирк, ледовое шоу, КВН-концерт. Мы постарались сделать так, чтобы все зрители, начиная градацией по возрасту и заканчивая градацией по своим вкусовым качествам, мог найти себе мероприятие, которое ему понравится», – отметил директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий .

28-й фестиваль искусств пройдет с 8 по 17 июля. Для зрителей подготовлен сюрприз. Они смогут увидеть уникальное ювелирное изделие – копию Большой императорской короны Российской империи. Это два килограмма золота и бриллиантов. Ее привезут в Витебск всего на один день.