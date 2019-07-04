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На «Славянском базаре» в Витебске побьют рекорд по поцелуям

05.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» будет аншлаг. Почти все билеты на фестиваль искусств в Витебске уже проданы. География желающих побывать на нем широка: Гвинея, Израиль, США, Швейцария. Особенно много гостей будет из России и Латвии. Билеты на «Славянский базар» позволяют приезжать в Беларусь без визы, сообщает телеканал «МИР 24».

«Это фестиваль искусств, который в этом году объединил все, что только возможно: опера, рок, кавер-бэнды, цирк, ледовое шоу, КВН-концерт. Мы постарались сделать так, чтобы все зрители, начиная градацией по возрасту и заканчивая градацией по своим вкусовым качествам, мог найти себе мероприятие, которое ему понравится», – отметил директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

28-й фестиваль искусств пройдет с 8 по 17 июля. Для зрителей подготовлен сюрприз. Они смогут увидеть уникальное ювелирное изделие – копию Большой императорской короны Российской империи. Это два килограмма золота и бриллиантов. Ее привезут в Витебск всего на один день.

За время фестиваля планируют побить и рекорд по поцелуям. Такую акцию на «Славянском базаре» проводят впервые. Целоваться приглашают на Пушкинский мост. Количество поцелуев подсчитают по специальному хештегу в социальных сетях.



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Теги: Витебск
 
 
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28-й фестиваль искусств пройдет с 8 по 17 июля. Организаторы подготовили для гостей много сюрпризов.
 
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